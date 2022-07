Sanremo: la beffa della fibra ottica a San Giacomo, i cavi sono stati posati ma mancano i collegamenti con le case

Mentre le zone del centro città ormai sono ampiamente servite dalla rete veloce in fibra ottica, le frazioni di Sanremo fanno ancora i conti con connessioni obsolete e un collegamento internet fermo a una decina di anni fa.

A San Giacomo, come se non bastasse, i residenti stanno assistendo a una vera e propria beffa. Qualche tempo fa la ditta ‘Ultranet’ ha portato in zona i cavi della fibra ottica, ma manca il collegamento con le case. L’obiettivo è lì a pochi centimetri, ma è impossibile da raggiungere.

Il Comune, quindi, per mano dell’assessore Massimo Donzella e del consigliere comunale Umberto Bellini, chiede aiuto alla TIM. Manca solo l’ultimo chilometro per fare in modo che anche a San Giacomo ci si possa sentire nel 2022. Donzella e Bellini hanno quindi avviato i contatti con un dirigente TIM per pianificare al più presto un intervento.

Ma il problema è esteso anche a tutte le altre frazioni di Sanremo che nemmeno hanno avuto il piacere di ricevere i cavi da poi collegare alle abitazioni. Gran parte dei paesi sulle alture della città ancora non sanno cosa sia internet veloce e, senza un intervento da parte di TIM, dovranno ancora convivere con connessioni non certo adeguate alla contemporaneità e alla maggior parte dei servizi ormai diffusi ovunque. Una situazione difficile da risolvere in tempi brevi ma che, prima o poi, dovrà fare qualche passo avanti per non lasciare indietro centinaia di residenti.