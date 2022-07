Sanremo: una targa per Amedeo Grisi nella ex chiesa di Santa Brigida teatro del duetto con Claudio Baglioni (Video)

L’edizione 2022 di Rock in the Casbah, la numero 23, si aprirà con una serata interamente dedicata ad Amedeo Grisi, indimenticato cantautore sanremese, grande amico della manifestazione, scomparso quest’anno dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la Sla.



Il mondo della musica locale vuole rendergli il giusto omaggio e anche l’amministrazione comunale vuole onorare la sua memoria. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Biancheri proprio durante la conferenza stampa per Rock in the Casbah e Bravo Jazz: “Sto lavorando per dedicare una targa ad Amedeo Grisi dove ha suonato con Claudio Baglioni, all’interno della ex chiesa di Santa Brigida”.

“Un artista del territorio, una persona che abbiamo seguito in questi ultimi anni e che ha affrontato con grande coraggio e determinazione una malattia terribile - ha aggiunto il sindaco - penso che sia la giornata giusta per lasciare un ricordo”.

Era il 30 gennaio del 2018 quando Claudio Baglioni, a pochi giorni dalla conduzione del Festival di Sanremo, salì per i vicoli della Pigna per andare alla scoperta della città vecchia e, all’interno della ex chiesa di Santa Brigida, deliziò il pubblico con un duetto rimasto nei cuori degli amanti della canzone e di tutti coloro che hanno voluto bene ad Amedeo. Ora il suo nome resterà per sempre a Santa Brigida, su quel palco dove ha scritto una delle pagine indelebili della sua carriera.