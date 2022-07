Ventimiglia: martedì prossimo al Teatro Romano va in scena ‘Sul cammello e all’ombra del bastone. La matematica dei Greci’

Martedì prossimo, alle ore 21, al Teatro Romano di Ventimiglia (Corso Genova 134). Piergiorgio Odifreddi presenta ‘Sul cammello e all’ombra del bastone. La matematica dei Greci’. Un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi per la regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure

Piergiorgio Odifreddi, con lo stile del matematico divulgatore, racconta ‘La matematica dei Greci' nello spettacolo ‘Sul cammello e all’ombra del bastone’, un progetto ideato da lui stesso insieme a Sergio Maifredi, che ne firma la regia. Come sulla faccia visibile della cultura greca svettano l’Iliade e l’Odissea di Omero e i Dialoghi di Platone, così su quella nascosta si ergono maestose le prime sistemazioni della matematica e della logica occidentali: gli Elementi di Euclide e l’Organon di Aristotele. Non soggettivi racconti di guerra o di viaggio, né personali opinioni etiche o morali, ma oggettive e impersonali descrizioni di precise scoperte, destinate a rimanere immutabili, e rimaste immutate, nei secoli. Come Eratostene misurò la circonferenza terrestre? E come Ipparco intuì l'esistenza dell'America? La cultura greca ha una faccia nascosta, come la Luna: è la faccia del razionalismo scientifico, senza il quale non sarebbe possibile la tecnologia che domina la vita di tutti noi, irrazionalisti compresi e che costituisce la vera radice della nostra civiltà.