Santo Stefano al Mare: presentate le manifestazioni estive, Garibaldi “Estate ricca di eventi che coinvolgono un pubblico ampio”

L’assessore al Turismo del Comune di Santo Stefano al Mare, Maria Tersa Garibaldi, ha presentato il calendario delle manifestazioni estive.

Un programma ricco di eventi adatto ad una platea vasta per età ed interessi, in grado di intrattenere cittadini e turisti. “Arriviamo da un periodo estremamente complesso – ha detto Garibaldi - che è stato impegnativo per tutti noi. Abbiamo cercato di creare un’offerta estiva che potesse essere di interesse per più pubblici. La cultura e la musica sono protagoniste dell’estate di Santo Stefano al Mare, con spettacoli teatrali e concerti. Tra le varie manifestazioni culturali in programma, abbiamo inserito ad esempio una commedia dialettale, in collaborazione con la Pro Loco, uno spettacolo del Teatro dell’Albero ed una serie di eventi organizzati in collaborazione con la Comunità Villaregia”.

“Per quanto concerne la musica – prosegue - abbiamo programmato eventi che vanno incontro a vari gusti: dalla seconda edizione di Santo Stefano Jazz, a cover band e disco music con Shary band. Non abbiamo dimenticato il divertimento per i più piccoli: dalla prima settimana di luglio all’ultima di agosto, ogni lunedì verrà dedicato ai più piccoli con la ormai storica rassegna ‘Lunedì bimbi’: animazione, gonfiabili, giochi e tanto altro! Dopo la pandemia, finalmente, quest’anno torneranno anche i fuochi di artificio durante la festa patronale. Un grande lavoro per animare le serate estive di Santo Stefano al Mare”.