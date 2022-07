Sanremo: domani sera al Teatro del Casinò uno spettacolo per il ventennale della 'Banca del Tempo'

Domani alle 20.30 appuntamento al Teatro del Casinò per il ventennale della Banca del Tempo con lo spettacolo teatrale a cura di Ernestina Pellesi. Momenti di varietà e di genere umoristico saranno portati in scena dagli attori della Banca del Tempo, in quella che sarà una vera e propria festa per il raggiungimento di questo traguardo (ingresso libero).

La Banca del Tempo, istituzione del Comune di Sanremo ubicata all’URP al Palafiori in corso Garibaldi, è un’aggregazione di persone che effettuano scambi di abilità e competenze quali ad esempio l'insegnamento di lingue straniere, letteratura, yoga, fisioterapia, lavori manuali, socializzazione ecc. Il sistema si basa sul principio di pari dignità delle attività scambiate e su quello di reciprocità, per cui ciascun soggetto si pone come portatore insieme di bisogni e di risorse: l’unità di misura è costituita dall’ora, indipendentemente dal tipo di prestazione. Le lezioni, infatti, non vengono pagate in denaro bensì in ore: il valore delle attività scambiate corrisponde quindi unicamente alle ore impiegate per realizzarle. La Banca del Tempo è aperta a tutti, purché maggiorenni.

La prima BdT è stata fondata a Parma nel 1992 mentre a Sanremo ha iniziato la sua attività nel 2002 per iniziativa di un gruppo ristretto di persone: Vincenzo Lanteri, Gianni Gonella, Giuliana Bergamini, Licia Tazzoli e Ruth Zehntner. Un importante impulso allo sviluppo della Banca è stato tracciato da Luigi Ivaldi, durante il suo incarico come assessore alla sicurezza sociale. Fausta Ferrari e Barbara Gromotka, coordinatrice attualmente in carica, hanno fatto sì, che con il loro impegno, la BdT si sviluppasse in questi anni, sino a raggiungere il numero di 150 iscritti.

“Chiunque può aderire – spiegano dalla Banca del Tempo - poiché ognuno è potenzialmente in grado di offrire qualcosa di utile ad altri e tutti hanno bisogno di qualcosa. Non è difficile immaginare l’ampia gamma di possibilità di scambi tra gli iscritti sulla base della reciprocità, come nel baratto, e con scambi differiti nel tempo, poiché si dà quando si può e si riceve quando si vuole. Chiunque in una Banca del Tempo è portatore di valori: ognuno può portare qualcosa e tutte le prestazioni hanno lo stesso valore. Un altro vantaggio della Banca del Tempo è la condivisione. Gli operatori spesso organizzano attività varie, incontri di socialità, riunioni, gite, visite guidate a mostre, musei, occasioni d’incontro tra gli iscritti che desiderano partecipare a queste iniziative. Si ringraziano gli assessori Costanza Pireri (politiche sociali e servizio alla persona) e Silvana Ormea (personale e cultura) per la condivisione degli obiettivi di crescita e dei traguardi raggiunti”.

E gli assessori Costanza Pireri e Silvana Ormea aggiungono: "Un ringraziamento sincero a tutti coloro che lavorano alla Banca del Tempo e che pongono in essere quei principi di collaborazione e solidarietà alla base del welfare di comunità. Il contributo che apportano le donne e gli uomini nell'effettuare scambi di servizi è davvero importante non solo per l'arricchimento culturale e l'allargamento delle relazioni sociali ma anche per la realizzazione di un tessuto sociale dinamico e solidale in sinergia con le pubbliche amministrazioni".

La sede è aperta dal lunedì al venerdì, mattino (dalle 9 alle 12) e pomeriggio (l’orario pomeridiano varia in relazione alle attività e ai corsi che si svolgono in sede). Per informazioni: 0184/580505 e sanremobdt@gmail.com