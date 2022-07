Sabato prossimo al Museo Civico di Diano Marina visita guidata alla riscoperta della storia del golfo

Sabato alle 10.30, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, nell’ambito delle iniziative promosse per l’estate 2022, ha organizzato una visita guidata alla riscoperta della millenaria storia del Golfo Dianese.

Attraverso le tre Sezioni di percorso museale, Mineralogica, Archeologica e Risorgimentale, sarà possibile ripercorrere 100.000 anni di vicende umane, dalle prime testimonianze della presenza dell’uomo risalenti al Paleolitico Medio fino al primo insediamento dei Liguri, dall’età romana fino ai protagonisti locali del Risorgimento.

Particolare attenzione sarà prestata alla romanizzazione del territorio; il dianese era attraversato dalla più importante arteria stradale della Liguria di Ponente, la via Iulia Augusta, lungo la quale si sviluppò un esteso abitato, il Lucus Bormani, citato dalle fonti antiche in quanto vi era presente una mansio, una sorta di “autogrill” dell’epoca, i cui resti sono conservati e visibili in parte a San Bartolomeo al Mare.

Altra importante testimonianza del periodo romano è il relitto a dolia affondato nel I secolo d.C. di fronte alla nostra costa lungo la rotta che collegava al Spagna con Roma, e di cui è visibile nel percorso museale una piccola parte del carico, le tipiche anfore vinarie Dressel 2/4..

Le iniziative proseguiranno venerdì 15 luglio, alle ore 21, con il laboratorio ludico-didattico dedicato alle famiglie e ai bambini “Giochiamo con la storia!!!!” durante il quale si potrà riscoprire, giocando, come si trascorreva il tempo libero duemila anni fa. E’ gradita la prenotazione.

Gli appuntamenti estivi del Museo sono stati organizzati come di consueto in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina.