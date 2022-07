Riva Ligure: da stasera via alla rassegna "Ponente Storia - Dialoghi di confine"

Stasera a Riva Ligure prende il via la rassegna, "Ponente Storia - Dialoghi di confine". Il primo appuntamento si terrà in piazza Matteotti, a partire dalle 21.30. Ospite Loretta Marchi con "Il ponente ligure tra Risorgimento e modernizzazione". Con lei interverranno come correlatore Saverio Napolitano e in qualità di moderatore Anselmo Avena.

La rassegna organizzata dalla associazione culturale Comunità Villaregia, animerà la piazza rivese e la vicina Santo Stefano al Mare (presso la Sala Municipale, sempre allo stesso orario ndr). Tra luglio e agosto, nove appuntamenti con altrettanti illustri ospiti del mondo della cultura, per riscoprire il ruolo giocato dalla nostra terra durante i principali periodi storici.

(Di seguito e nella gallery il programma completo con tutti gli ospiti della rassegna ndr)