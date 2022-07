Imperia: ecco le band che si esibiranno ad agosto alla Notte Bianca di Porto Maurizio

In via di definizione i dettagli organizzativi della Notte Bianca di Porto Maurizio, in programma ad agosto.

La commissione di lavoro istituita appositamente da Comune e CIV ha terminato la selezione delle band che si esibiranno nel corso dell'evento. Si tratta di: Paolo Bianco, Black Beat soul band, Mercenari Rock, Efem System, BluCobalto, The Badweathers, Cool Cats Rock and Roll Boys band.

A queste si aggiungono i gruppi scelti dalle singole attività, che sono: The Nuclears, Rodolfo Bignardi, Dj Marcelo, The Wawers 51, Tania Paterno e Francesca Cammisa.

“Il gran numero di musicisti locali che avrà modo di esibirsi durante la Notte Bianca è un segnale forte di vicinanza al mondo della musica dal vivo, settore che più di altri ha subito gli effetti negativi della pandemia. Ringrazio Riccardo Caratto, Alessandra Pipitone ed Eugenio Ripepi per il prezioso lavoro di selezione delle band. L'Amministrazione Comunale, insieme al Civ, è al lavoro per completare l'appuntamento con un evento molto coinvolgente in piazza Mameli, di cui a breve sveleremo i dettagli”, dichiara l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.

“Dopo due anni di pandemia, durante i quali le band hanno sofferto molto, soprattutto quelle locali, la Notte Bianca di Porto Maurizio restituisce loro un giusto e degno palcoscenico. Abbiamo avuto tante richieste e il numero finale complessivo di band che si esibiranno è il più alto mai avuto in tutti questi anni. Insieme all'Amministrazione Comunale siamo impegnati nel definire gli ultimi dettagli e ci attendiamo un evento che sarà in linea con la voglia di ripartenza che si respira questa estate”, commenta il presidente del CIV di Porto Maurizio, Riccardo Caratto.