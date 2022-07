Imperia: domani sera, concerto dei ragazzi dell'Accademia musicale ACME nella concattedrale di San Maurizio

Domani sera giovedì 7 luglio 2022 alle ore 21 si svolgerà il concerto dei ragazzi dell'Accademia musicale ACME presso la concattedrale di San Maurizio ad Imperia.



"L'accademia è nata per offrire ai ragazzi dei licei musicali nelle scuole di musica e delle scuole medie indirizzo musicale una settimana di formazione del proprio strumento, di canto corale e soprattutto per far ritrovare loro L'approccio con il pubblico Dopo diversi anni di lezioni in Dad. I ragazzi dell'Accademia saranno affiancati dalla Corale San Maurizio del Duomo. In programma brani di handel Bach Mozart. Il concerto di domani sera è anche il prologo dell'inizio della dodicesima stagione del Festival Internazionale serate organistiche leonardiane e si protrarrà fino al 4 agosto 2022. L'ingresso è libero".