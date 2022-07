A Imperia riapre al pubblico la casa natale-museo di San Leonardo al Parasio

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, ha riaperto al pubblico nelle scorse settimane la Casa Natale–Museo di San Leonardo, Patrono di Imperia, in via Santa Caterina 19 al Parasio.

Sarà visitabile, a ingresso libero, fino alla seconda metà di settembre, nei seguenti orari: lunedì 15.30-18.30, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 15.30-18.30, venerdì 10-12.30, sabato 9-12. Per informazioni e per prenotare visite guidate fuori orario è possibile contattare i numeri 335 7183232 e 0183 61901.

“Grazie alla Compagnia di San Leonardo e dei volontari, ai quali va il più sincero apprezzamento da parte del sindaco, mio e dell'amministrazione tutta per il grande impegno, torna visitabile al pubblico un luogo particolarmente importante per il Parasio. Ricordo che pochi mesi fa abbiamo inserito nei pressi della Casa una struttura che ricorda le vicende di San Leonardo, un modo in più per far conoscere ai turisti e agli imperiesi il nostro Santo Patrono”, commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

“Speriamo, dopo l'estate, di poter iniziare i lavori di ristrutturazione che da tempo la casa necessita. Nonostante il prezioso contributo avuto dalla Fondazione Carige, grazie all’interessamento del vicepresidente Giacomo Raineri, servono infatti ancora altre somme per riuscire a raggiungere il budget previsto per portare a termine le opere previste. A questo proposito ricordo che è possibile lasciare un'offerta per rendere la casa del Santo Patrono di Imperia più accogliente, con strutture adeguate e impianti a norma”, spiega Roberto Principe, presidente della Compagnia di San Leonardo.