Ventimiglia: degrado e sporcizia all'esterno del Forte dell'Annunziata, la protesta di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore di Ventimiglia, Marco Massone, ci ha scritto per segnalare lo stato di incuria, sporcizia e disordine in cui trova (da diversi mesi) la parte esterna del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia:

“Una zona pienamente visibile alle centinaia e centinaia di persone che ogni giorno si recano alla spiaggia delle Calandre, spesso turisti anche stranieri. E mai possibile che nessun responsabile della struttura (o amministratore del comune) abbia mai notato in tutti questi mesi lo scempio e non si sia attivato per sanarlo? Come mai in tante altre località (ad esempio in Piemonte senza andare tanto lontano) queste cose non si vedono, tutto é in ordine e pulito? Alla base di quanto segnalato c’é sicuramente il gesto dei maleducati (ma questi ci sono dappertutto) e dunque (secondo me) c’é invece un gran lassismo da parte di chi dovrebbe intervenire per risolvere i problemi e sopratutto prevenirli”.