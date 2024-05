Ceriana: discarica a cielo aperto in zona Bestagno, la segnalazione con foto di un residente

"Buon giorno,

faccio notare che nel comune di Ceriana in zona Bestagno si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto. Parliamo di salvaguardia del territorio, di raccolta differenziata e poi il comune è le forze dell' ordine non si accorgono che il territorio viene deturpato e rovinato da incivili.

Cosa può pensare un turista o colui che vuole investire in Ceriana?".