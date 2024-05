Bordighera: incidente di un mese fa alla Madonna della Ruota, nostra lettrice ringrazia chi l'ha aiutata

Una nostra lettrice, Ennia, ci ha scritto per fare alcuni ringraziamenti dopo un brutto incidente del quale è stata sfortunata protagonista un mese fa a Bordighera, in località Madonna della Ruota:

“Vorrei inviare un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per me, con amorevole cura, in quell'occasione, dalle prime persone che si sono fermate a darmi sostegno, ai vicini di casa, al personale del 118, ai Vigili del Fuoco, Polizia Municipale ed elisoccorso. Tutti mi hanno fatta sentire accudita. Un sincero ringraziamento va anche ai medici e infermieri dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che mi hanno seguita e curata con professionalità e umanità. Ai miei parenti e agli amici che con il loro affetto mi sono stati vicini e sono ancora vicini in questo difficile percorso. Grazie, grazie di cuore a tutti, l'amore e la gentilezza, sono per me, la miglior medicina”.