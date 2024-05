Sanremo: cimitero Coldirodi, la lettrice Sabrina lamenta condizioni indescrivibili

Oggi è la festa della mamma, chi ha varcato il cancello del cimitero ha pronunciato parole di rabbia e disgusto. Nonostante io abbia segnalato tempo fa, oggi mi sono sentita rispondere che il comune è in periodo elettorale e si muove solo per le emergenze. Peccato che si pagano le tasse. In sostanza, la campagna elettorale non entra nei cimiteri. Si chiede più rispetto per i nostri defunti!