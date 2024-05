Bollette acqua, la lettrice Teresa contesa le dichiarazioni del commissario ad acta dell'ATO

"Egregio Direttore, leggo le dichiarazioni di Scajola sull'argomento bollette Rivieracqua e mi metterei a ridere se invece 'non ci resta che piangere'! Soprattutto perchè se 'la Legge è Legge' come è pronto ad affermare, Rivieracqua della 'Legge' non ha mai tenuto conto, fornendo per mesi acqua inquinata da un agente ancor oggi non ben identificato, all'insaputa dei consumatori che si trovavano i fornelli spenti dall'acqua (nella quale cuocevano il cibo) che produceva abbondante schiuma e lasciava nel recipiente di cottura un deposito non ben identificato ma molto difficile da rimuovere al lavaggio.



Quando poi venne comunicato ai consumatori che la falda era inquinata e di NON usare l'acqua del rubinetto, ma quella fornita dalle autobotti o quella in bottiglia che venne all'epoca distribuita, i cittadini ebbero contezza di aver utilizzato inconsapevolmente acqua inquinata per molto tempo, senza esserne stati tempestivamente informati. E questa è una delle tante sconcezze che abbiamo dovuto subire, pagando le bollette e scrostando pentole senza sapere da cosa fossero incrostate!!! Ora voglio informare il Signor Scajola che anche adesso avrei qualcosa da obiettare sulla qualità dell'acqua, come anche altri consumatori che hanno segnalato acqua puzzolente, acqua gialla ecc. scendere dai rubinetti e tutt'ora posso dichiarare senza essere smentita, che devo usare acqua naturale in bottiglia per cuocere i cibi, perchè quella erogata da Rivieracqua, con la bollitura del cibo, lascia un deposito biancastro all'interno del recipiente di cottura .



'La Legge è Legge', ma nessuna Legge può imporre ai consumatori di pagare una fornitura di acqua ad uso domestico ed alimentare che presenta caratteristiche quantomeno anomale, senza che alcuno se ne faccia carico, ma pretenda che gli vengano pagate... e basta! Non funziona così, egregio Signor Scajola, se ne faccia una ragione! Voglio inoltre comunicare che, nei prossimi giorni, contatterò Rivieracqua che nelle mie bollette dichiarava che la mia fornitura era quantificata per 3 (tre) persone. Quando me ne sono accorta ho chiamato l'ufficio per segnalare che io vivo sola e mi è stato risposto che il numero dei fruitori del servizio domestico NON INCIDEVA sull'importo della bolletta. Fatto smentito al paragrafo OTTO dalle condizioni di fornitura di Rivieracqua.



Cercherò un nuovo contatto e farò presente che, a questo punto, mi sono stati addebitati in bolletta per molto tempo, importi NON DOVUTI! Con buona pace del Signor Scajola! Teresa Barazzetti - Sanremo".