Il mondo della ristorazione in lutto, è morto Francesco Milia, da tutti conosciuto come Picin

"Stamattina all'ospedale di Pietra Ligure è mancato Francesco Milia, da tutti conosciuto come Picin, cuoco sopraffino, ha lavorato in moltissimi ristoranti della riviera. Dal primo ristorante gestito da lui a Molini, 'Il bel parco', ai Torchi, all'osteria di Bussana vecchia, al Magama di Bussana, al ristorante in Arma 'Da Juan', al Solentiname e molti altri che non ricordo. Era anche un grande suonatore di armonica e un appassionato di blues. Gli amici li ricordano con affetto. Ciao Picin!!!".