Ventimiglia: situazione di degrado in via alle Ville, nuova segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice di Ventimiglia ci ha scritto per segnalare una nuova situazione di degrado attorno alle diverse isole ecologiche in via alle Ville:

“Malgrado le segnalazioni effettuate attraverso il vostro giornale nel mese di febbraio e marzo 2024 e anche sull'apposito sito del Comune, nessuno si é mosso o attivato per ripulire l'isola ecologica dai rifiuti. Da giorni e per alcune zone anche da mesi, la situazione é quella che si può constatare nelle foto e scattate questa mattina. Mi sembra ovvio che, a parte cambiare i bidoni, tra l'altro peggiorando la fruibilità dovuta alla presenza di serrature accessibili con difficoltà) nulla, ma dico nulla di nulla, é cambiato o migliorato rispetto a prima, quanto meno nelle zone periferiche del comune”.