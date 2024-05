Code e rallentamenti per la festa in Francia, un lettore: "Nessun vigile a regolamentare il traffico!"

"Gent.mo Direttore,

Leggo con piacere l’articolo ‘Bene la festa, bene il turismo’. Bisogna decretare però la contemporanea scomparsa e ritengo probabilmente l’estinzione di quella figura che, per chi come me ha una certa età, ha sempre rappresentato un elemento fondamentale per il controllo del traffico: il vigile urbano.

Nella giornata di ieri, per chi come me rientrava da posto di lavoro (Imperia) diretto a Ventimiglia e ha impiegato per questo tre ore, non ha avuto la possibilità di vederne uno per strada. Certamente poco si sarebbe potuto fare ma magari nei punti più critici (incroci) o magari in sostituzione dei semafori chiaramente e puntualmente attivi avrebbero potuto contribuire a cercare, quantomeno, di decongestionare un minimo di traffico. O comunque di darne l'impressione. Ma si va bene così, nessun problema. al prossimo 9 maggio

Un cordiale saluto, Fulvio Giacon

Camporosso".