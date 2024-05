Sanremo: buca pericolosa in Via Ciro Menotti angolo via Goito, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno come cittadino di Sanremo, sento il dovere di segnalare che in Via Ciro Menotti angolo via Goito questa buca col passare dei giorni diventa ancora più grande. Non posso credere che chi è preposto a controllare il territorio, non abbia segnalato questa situazione di pericolo. Nel caso non lo avesse fatto nessuno, con la presente provvedo io. Come si può notare è proprio attaccata alla piastra di un tombino e potrebbe sprofondare. Capisco che in questi periodi sono tutti impegnati con la campagna elettorale però la sicurezza dei cittadini viene prima dei voti. Allora chiedo un intervento urgente per dimostrare anche l'efficienza dell'amministrazione uscente. Grazie, Fausto".