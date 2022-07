Ventimiglia: la Lega della città di confine replica alle ultime dichiarazioni dell'ex sindaco Scullino

"Leggiamo il comunicato stampa dell'ex Sindaco Scullino e riteniamo, anche in questo caso, di dover fare delle puntualizzazioni per dovere di verità e coerenza". Ad intervenire e la Lega della città di confine che spiega: "I 250.000 euro che Scullino rivendica con orgoglio per i lavori di piccola manutenzione e gli asfalti da destinare alle frazioni e alle località ventimigliesi sono apprezzabili ma anche pochi e inadeguati. Si consideri anzitutto il costo delle materie prime che ha registrato un notevole aumento di costi".



"Come Lega ci eravamo fatti promotori, in sede di stesura del programma elettorale della coalizione, dell'istituzione di un capitolo di bilancio dedicato a questi interventi. Ciò non è avvenuto per i primi anni di amministrazione quando il Sindaco, che era anche assessore al bilancio, ha voluto destinare la maggior parte delle risorse pubbliche per il rifacimento del quadrilatero del centro cittadino. Intervento condivisibile ma che andava già allora accompagnato da una serie di interventi a beneficio di chi abita nelle frazioni. Abbiamo più volte sollecitato un capitolo di bilancio corposo che non arrivava mai, e quando, solo recentemente, è arrivato, si è dimostrato insufficiente alle legittime segnalazioni dei nostri concittadini che lamentano una scarsa attenzione alle frazioni".



"Questa differenza di visione è un altro punto che ci ha separato dal modo di amministrare di Scullino. Per noi le frazioni e le località di Ventimiglia sono parte integrante della città e come tali meritano la medesima attenzione del centro cittadino, siamo certi che la coalizione di centrodestra che si propone di amministrare Ventimiglia per i prossimi anni saprà dare la giusta rilevanza a questo tema".