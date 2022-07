Ventimiglia: l'ex Sindaco Scullino torna alla carica "A breve partiranno lavori in città per 750mila euro"

750 mila euro per asfalti e pulizia. È a quanto ammonta la cifra stanziata dall’ex amministrazione di Ventimiglia nell’ultimo periodo di governo cittadino. “Dopo gli interventi effettuati in tre anni per il decoro della città e per risolvere le situazioni più critiche – dice l’ex Sindaco Gaetano Scullino - con la mia amministrazione abbiamo predisposto nell’ultimo mese una variazione di Bilancio per lavori a beneficio sia delle frazioni che del centro cittadino”.

L’ex primo cittadino, dopo la caduta dell’amministrazione a seguito delle dimissioni dei tre consiglieri leghisti Roberto Nazzari, Domenico Calimera, Massimo Giordanengo, e del consigliere di Fratelli d’Italia Ino Isnardi, avvenuta con firma dal notaio insieme al Pd e alla minoranza di centrosinistra, interviene in merito ai lavori già finanziati, la cui partenza è prevista a breve. “Nonostante le dimissioni carbonare che hanno interrotto il mio mandato – prosegue - gli effetti della buona amministrazione si vedranno anche nelle prossime settimane”.

Per quanto riguarda il piano asfalti già a bilancio, sono in programma interventi per 250 mila euro nelle frazioni di: Calvo, San Pancrazio, Serro, Ville e Porta Canarda, Sant’Antonio, Latte (via Resistenza), Trucco (via Marinai). Per il centro città sono previsti interventi per 400 mila euro nelle seguenti vie: via Repubblica (tra via Roma e via Cavour), via Mazzini, via Tacito, via San Secondo, via Papa Giovanni XXIII, via Cavour, via Limone Piemonte (zona entrata Bocciofila).

È in programma inoltre il posizionamento di 200 nuovi punti luce per implementare l’illuminazione pubblica e la pulizia e manutenzione dei cimiteri frazionali di Sant’Antonio, Trucco, Calvo, Torri, Verrandi, Villatella, Mortola, Latte, Sealza, Bevera e del cimitero di Roverino per una spesa di 100 mila euro.