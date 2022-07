Triora: ordinanza del Sindaco “Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile”

Anche il Sindaco di Triora ha emanato l’ordinanza sulla razionalizzazione dell’acqua sul territorio comunale. Il primo cittadino ha promulgato il documento come fatto da altri Comuni e considerata la situazione metereologica caratterizzata dall’assenza di precipitazioni e, in conseguenza di ciò, un elevato tasso di siccità.

Considerato che l'acqua è un bene pubblico esauribile e che è dunque necessario un miglioramento nella sua gestione in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse il Sindaco ha ritenuto necessario adottare misure di carattere straordinario e urgente per razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili e garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per uso alimentare, domestico e igienico in ragione della situazione emergenziale idrica.

Il Sindaco ha ordinato di non prelevare acqua potabile per una serie di attività, fatto comunque salvo l'impiego strettamente necessario ad evitare danni permanenti a persone e cose. E’ vietato da oggi:

- irrigazione e annaffiatura di giardini e prati;

- lavaggio di cortili e piazzali;

- lavaggio domestico di veicoli a motore;

- riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;

- riempimento di piscine;

- e per qualunque altro uso che non sia quello alimentare e/o igienico sanitario.

Il Sindaco ha invitato la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile e a verificare la presenza di eventuali perdite nei propri impianti facendo attenzione, razionalizzando l'utilizzo di acqua per uso igienico-personale evitando al massimo gli sprechi.

Le utenze irrigue daranno priorità al servizio irriguo, tenendo conto delle colture.