Sanremo: il Comune si prepara per la gestione dei fondi PNRR con un nuovo dirigente e una cabina di regia dedicata

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il Comune di Sanremo si troverà nei prossimi anni a gestire una vera cascata di fondi pubblici per interventi che, di fatto, rivoluzioneranno la città. Un impegno notevole per la macchina comunale, tanto che l’amministrazione sta preparando palazzo Bellevue a un lavoro senza precedenti.

Il primo piccolo passo sancito dalla giunta matuziana è stato l’aggiornamento del fabbisogno di personale 2022/2024 per l’assunzione di un dirigente a tempo pieno e determinato (scorrendo la graduatoria già esistente) da dedicare al settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri per “garantire efficienza per le progettualità legate al PNRR”.

La giunta del sindaco Alberto Biancheri ha dato l’ok anche all’istituzione di una struttura organizzativa multisettoriale come cabina di regia con funzioni di indirizzo politico. Uno schema organizzativo per preparare palazzo Bellevue a un periodo di grande lavoro sulle decine di milioni di euro in arrivo.

Sanremo, grazie ai fondi del PNRR, avrà a che fare con: cinque interventi finanziati nell'ambito della missione 5.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinato al potenziamento del sistema dei servizi sociali distrettuali, per un investimento complessivo pari a 3.056.500 euro; 18 interventi finanziati nell'ambito del bando “Qualità dell’abitare”, per un investimento complessivo pari a 14.842.200,31 euro; due interventi finanziati nell’ambito del bando “Rigenerazione urbana” per un investimento complessivo pari ad 10 milioni di euro; un intervento selezionato in attesa di finanziamento nell’ambito della “Misura per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” per un investimento complessivo pari ad 1.600.000 euro; un intervento selezionato in graduatoria provvisoria finanziato nell’ambito del bando MIUR per un investimento complessivo pari a 2 milioni di euro.



La struttura di attuazione del PNRR è costituita dalla cabina di regia con funzioni di indirizzo politico e da una struttura organizzativa multisettoriale composta dagli uffici dai processi della struttura comunale coinvolti in varia misura nell’attuazione degli interventi.

La struttura organizzativa multisettoriale è composta da: una unità di coordinamento, una unità di programmazione finanziaria e pagamenti, una unità di programmazione ed esecuzione interventi per ciascuna missione, una unità di programmazione gare e contratti, una unità di informatica elaborazione dati e una unità di verifiche e controllo amministrativo/contabile e legalità.

Con un successivo atto di organizzazione verrà individuato il personale da assegnare a ciascuna unità della struttura e le modalità operative di funzionamento secondo principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.