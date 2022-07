Sanremo: un cinghiale nell'orto a pochi passi dal centro, ecco le riprese notturne da un lettore (Video)

Un nostro lettore di Sanremo, Lorenzo Siccardi, ci ha scritto inviandoci alcune immagini girate da una telecamera posta nel suo orto in via Moduponte, piccola strada vicina a via Ghoete, nella vallata del Rio San Lazzaro (che sfocia tra Portosole ed il Morgana).

Il cinghiale, secondo quando evidenziato dal lettore, proviene da un terreno abbandonato da anni di proprietà di Italgas, a monte del parcheggio della bocciofila di via Goethe, dove è arrivato forse seguendo il torrente. “Se ne avesse voglia – dice Siccardi – in dieci minuti si ritroverebbe in centro”.