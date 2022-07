Ventimiglia: via alle Ville in abbandono, dopo la pulizia ora è tornato il degrado e l'immondizia (Foto)

Una nostra lettrice di Ventimiglia, Carola Beccaria, ci ha scritto per segnalare che, dopo la segnalazione del 24 giugno la zona di via alle Ville é stata pulita (eccetto i rifiuti sparsi sul suolo):

“Ma pochissimi giorni dopo nella stessa zona sono stati abbandonati altrettanti rifiuti ingombranti provenienti (molto probabilmente) da cantieri edili, ristrutturazioni e sgomberi effettuati in altre zone della città. La zona in cui sono stati abbandonati é isolata (e verosimilmente non videosorvegliata) e dunque si presta molto bene a questo tipo di azioni illegali. La mia domanda é sempre la stessa, ma c'é qualcuno in comune che si occupa di verificare, far pulire e soprattutto mettere in atto sistemi idonei ed efficaci a prevenire ed eventualmente sanzionare chi abbandona questi rifiuti? Da ciò che si riscontra quotidianamente sembrerebbe proprio di no!”