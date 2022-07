Sanremo: il ricavato dello spettacolo benefico organizzato dall’ANFI all’Istituto Semeria di Coldirodi

A ricevere la donazione di 2.000 euro sono state Suor Philomena e Suor Thaines, entrambe di origine indiana, in quanto la loro Casa Madre si trova a Chennal in India, appunto.

Soddisfazione da parte degli oltre 60 soci della Sezione di Sanremo dell’ANFI - composta da Finanzieri in attività o in congedo e da semplici soci simpatizzanti - per questa ulteriore iniziativa, che va ad aggiungersi alle abituali finalità assistenziali, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività svolte durante l’anno.