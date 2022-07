Sanremo: al via giovedì la rassegna “Cinema sotto le Stelle” in piazza Santa Brigida

Al via giovedì alle 21.15 in piazza Santa Brigida nel centro storico di Sanremo il “Cinema sotto le stelle”, sedicesima edizione della rassegna cinematografica all’aperto organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e Cooperativa CMC.

Sette film per sette serate dal 7 luglio al 25 agosto, con ingresso gratuito per il pubblico, per un appuntamento ormai entrato a tutti gli effetti nella consuetudine delle estate sanremesi nella Pigna.

Il filo conduttore di quest'anno sono gli “squilibri” intesi come meravigliosi sbilanciamenti dell'anima e del sentimento: su questa tematica sono stati scelti titoli di generi trasversali, sempre direttI da prestigiosi registi, con film più datati e produzioni dei giorni nostri, per poter raggiungere un pubblico ampio, dai più giovani agli adulti.

La proiezione inaugurale è dedicata a “Book club – Tutto può succedere”, pellicola del 2018 diretta da Bill Holderman, con un cast eccezionale composto, tra gli altri, da Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss.

La storia. Le vite di quattro amiche vengono sconvolte quando il loro salotto letterario affronta la lettura del famigerato “Cinquanta sfumature di grigio”: vecchie fiamme si riaccendono, nuovi amori nascono. Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) e Carol (Mary Steenburgen) si ispirano alla vicenda per rendere il prossimo capitolo delle proprie vite migliore.

La rassegna prosegue, poi, con questo programma: 14 luglio “Blackkklansman”, 24 luglio “Lady Bird”, 28 luglio “This must be the place”, 7 agosto “Midnight in Paris”, 18 agosto “Il mio amico Eric”, 25 agosto “L'uomo che non c'era”.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2022 del Comune.