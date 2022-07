San Bartolomeo al Mare: 'M&T Festival', oggi 'Joe Bastianich & La Terza Classe' e domani il fenomeno Paul Gilbert

Primo appuntamento questa sera (Piazza Torre Santa Maria ore 21:30) con il M&T Festival 2022. Sul palco Joe Bastianich & La Terza Classe, un progetto nato nel 2013 che celebra grande passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana. In tour dal 2021, hanno prodotto un singolo, “This Good Man”, scritto da Joe ed arrangiato in versione bluegrass da La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

Formazione:

Joe Bastianich: Voce, Chitarra Acustica

Pierpaolo Provenzano: Voce, Chitarra Acustica

Enrico Catanzariti: Voce, Batteria

Rolando Gallo Maraviglia: Voce, Contrabbasso

Alfredo D’Ecclesiis: Voce, Armonica

Michelangelo Bencivenga: Voce, Banjo

Domani sarà la volta di ‘Paul Gilbert trio live tour’. Un chitarrista fenomenale, un innovatore e virtuoso dello shredding – tecnica associata al tocco rapido e alla velocissima successione di note in scale e arpeggi, con particolari effetti ottenuti tramite la leva del tremolo. Paul ha imbracciato la sua prima chitarra all’età di cinque anni e quando ne aveva quindici si è guadagnato una pagina su Guitar Player (altra celebre rivista musicale statunitense). Non appena diplomato al Guitar Institute of Technology (GIT) di Los Angeles, Paul ne è diventato uno degli insegnanti. Ha fondato le band Racer X e Mr. Big.

Rispondendo ad alcune domande sul suo tour italiano, Gilbert ha ricordato le numerose occasioni in cui ha tenuto master class nel nostro paese, sempre molto partecipate e per lui ricche di soddisfazioni. In questi contesti, Gilbert ha trovato molto stimolante esibirsi insieme a bassisti e batteristi locali – incontrando così eccellenti partner musicali. Il repertorio in scaletta si articola fra pezzi dai suoi album da solista e i successi della sua storica band Mr. Big, ma ci saranno anche delle sorprese.

Formazione:

- Paul Gilbert: Chitarra

- Emi Gilbert: Tastiere

- Marco Galiero: Basso

- Antonio Muto: Batteria

Gli altri spettacoli:

- Mercoledì 6: The Mons

- Giovedì 7: Noreda Graves "Introducing Noreda" LIVE TOUR

- Venerdì 8: "Sono nato delicato" (dal cabaret a James Taylor), di Nosei Alinghieri, con Andrea Maddalone

- Sabato 9: Nico Morelli UnFOLKettable two

Tutti i giorni alle 10.30 Drumcircle in spiaggia

Tutti gli spettacoli del M&T Festival sono ad ingresso libero.