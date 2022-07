Con una cena dedicata alla cucina messicana riprendono le serate a tema del Villaggio dei Fiori di Sanremo

Un appuntamento de non mancare per gli amanti della cucina internazionale martedì 5 luglio alle 20.00 al Villaggio dei Fiori di Sanremo con una serata dedicata alla cucina messicana.

Questa cucina è espressione autentica dell'arte culinaria e si caratterizza per i sapori intensi e, grazie alle spezie utilizzate è una delle più varie e colorate al mondo.

Per l’occasione il menù, preparato con la consulenza dello chef Sandro Lelli, prevede tre preparazioni a base di pesce e tre a base di carne con aperitivo iniziale, intermezzo di sorbetto e un tipico dessert.

Ecco il dettaglio della proposta del menù:

· CEVICHE ESTILO CABOS SAN LUCAS (insalata di frutta tropicali, pico de gallo e pesce spada)

· COCKTAIL DE CAMARÓN ACAPULCO (Salsa rossa fredda condita con verdura, gamberi e avocado)

· AGUACILES DE ATUN ESTILO COLIMA (Carpaccio di tonno fresco salsa verde di lime, coriandolo e jalapeño)

· SORBETTO DI TEQUILA CON LIME

· PUERCO DE MICHOACÁN Y GUACAMOLE ORIGINAL (Capocollo di maiale caramellizzato servito in un piccolo panino con guacamole)

· BURRITO DE POLLO AHUMADO (Wrap di tortilla di farina con pollo affumicato e sfilacciato, cipolle caramellizate)

· CHIMICHANGA NORTEÑA DE RES Y PIMIENTOS (Fajitas di vitellone, peperoni e formaggio servito con tortilla alla frutta)

· LECHE FRITA DE VAINILLA Y CANELA (Crema pasticcera solida spolverata con cannella e zucchero a velo)

· La cena sarà accompagnata da tre salse MILD, MEDIUM E HOT, serviti a parte.

Costo a persona di 39 euro escluso bevande

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Il Villaggio dei Fiori si trova a Sanremo in via Tiro a Volo n.3 ed il ristorante è aperto a tutti non solo agli ospiti della struttura turistica.