A luglio e agosto nella hall dell'hotel Villa Miki di Bordighera la mostra di Vincenzo Bocciarelli

Nei mesi di luglio e agosto presso la hall dell'hotel Villa Miki di Bordighera in via Lagazzi 14 è possibile ammirare una mostra personale di Vincenzo Bocciarelli, noto attore di teatro e protagonista di fiction importanti come Orgoglio;Il bello delle donne; Don Matteo; egli, in occasione del suo debutto in anteprima nazionale del suo tour estivo Volando in Liguria sulle ali dell’arte avvenuto a Bordighera sabato 25 e domenica 26 giugno ha organizzato con Olga Gavrina, la proprietaria dell'hotel,una mostra personale che comprende anche i due dipinti :”A Virginia “e “Omaggio a Monet” realizzati in diretta durante la performance teatrale del recital.

L’incasso della vendita di questi due dipinti sarà devoluto in beneficenza. Vincenzo bocciarelli è un artista particolarmente eclettico: oltre ad essere attore cinematografico, teatrale, televisivo e anche presentatore è diplomato maestro d'arte presso l'Istituto Duccio di Buoninsegna di Siena e già giovanissimo Nel 1987 vince il primo premio con l'opera Big Bang a cura di Piero Torrisi ;nel 1988 vince il primo premio con un murales alla stazione di Montallese dal titolo” il treno che va”; partecipa alle due mostre collettive Cavalli d'autore nel complesso di Santa Maria della Scala a Siena nel 2019 e nel 2020 e nell'ambito del suo Format teatrale Bocciarelli home theater realizzato sulla sua piattaforma Facebook nel marzo 2020 all'indomani del lockdown realizza dipinti in diretta di cui ricavato è andato all'associazione Salva mamme di Roma . Nel dicembre 2020 è guest star all'inaugurazione del Margutta home dove realizza in diretta un quadro. Ottiene una recensione da Vittorio Sgarbi nella collettiva all'ambasciata del Bahrain nel gennaio 2021 e nella primavera 2022 partecipa alla collettiva Bestie color di carta dedicata a Federico Tozzi nel complesso del Museo di Santa Maria della Scala nell'anniversario della morte dell'autore