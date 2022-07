Sanremo: iniziano i festeggiamenti patronali di San Siro, stasera alle 20 il suono a festa della campane e poi la maratona per le vie del centro

Iniziano questa sera alle 20, con il suono a festa delle campane, i festeggiamenti patronali di San Siro a Sanremo. Dopo due anni di stop forzato torna quindi la festa che coinvolge non solo la comunità parrocchiale, ma l'intera città grazie alle diverse proposte che per una settimana si svolgeranno in piazza San Siro.

Questa sera, alle 20.30, la maratona non competitiva di 2 km per le vie del centro. Le iscrizioni si possono fare dalle 19 al banchetto predisposto in piazza fino alle 20. Domani sera e domenica sera l'attesa sagra con un ricco menù servito ai tavoli dai volontari della Parrocchia (apertura casse alle ore 19.30). L'animazione sarà dell'orchestra Fantasia.