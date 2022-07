Sanremo: grande successo per il terzo appuntamento della Stagione Concertistica Internazionale 2022 'I Concerti di Villa Nobel'

Applausi scroscianti hanno accolto ieri sera a Villa Nobel l'esecuzione del pianista Kanishka Saha, giovane talento che ha dimostrato pienamente un' assoluta padronanza dello strumento in un ambizioso e denso programma 'Fra Classicismo e Romanticismo'.

La Sonata op. 81a 'Les Adieux' di Beethoven ha aperto la serata con eleganza, musicalità e controllo di suono, elementi che hanno trovato nel virtuosismo trascendentale di tre Studi dall'op. 10 di Chopin un terreno fertile che Kanishka Saha ha saputo affrontare impeccabilmente con grande sicurezza e ricerca timbrica. Concludeva l'impegnativo programma la Sonata in re minore op.11 di Robert Schumann, un capolavoro del pianismo romantico, nel quale sono emerse pienamente le qualità tecniche e musicali del giovane pianista proiettato sicuramente verso una luminosa carriera artistica. Al termine richieste di bis, subito accolte con un'intensa esecuzione di una toccante Mazurka di Chopin.

Con gradita sorpresa per il pubblico di Villa Nobel il Concerto si è aperto, in collaborazione con il Conservatorio 'N.Paganini' di Genova, con il Trio Archèo - Sara Piccardo clarinetto, Simone Cricenti violoncello, Mattia Lorenzini pianoforte - che ha eseguito con grande sicurezza e pregevolissime intenzioni musicali il complesso e difficile Trio n°3 in re minore di Alexander Zemlinsky, una rarità del panorama cameristico fra '800 e '900, che il pubblico ha seguito con attenzione e accolto con vivo entusiasmo, tributando calorosi applausi ai tre giovani musicisti.

Questa sera alle ore 19 il quarto appuntamento della Stagione Concertistica Internazionale promossa dall'Associazione 'Musica a Santa Tecla' con il particolarissimo Concerto - Spettacolo dell'Ensemble Phonodrama, Andrea Nicolini attore, Gianluca Nicolini flauto, Fabrizio Giudice chitarra, 'Vita e musica nell'esilio di Giuseppe Mazzini'.

Un viaggio storico letterario e musicale che mette in scena un Mazzini inedito, ancora giovane, pieno di idee e speranze, amante e cultore della musica che sarà il grande conforto della sua vita nel suo lungo esilio: musiche di Paganini, Carulli, Giuliani, Mascagni e dello stesso Mazzini.

Ingresso al Concerto Euro 10

Ingresso per i giovani minori di anni 18

Ingresso + aperitivo Euro 30

Pacchetto 2 serate Concerto + aperitivo Euro 50

