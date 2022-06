Torria: sabato prossimo la premiazione della nona edizione del concorso fotografico 'A Lecca'

Mettere l’arte della fotografia a sostegno dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. E’ l’obiettivo che da anni si è data ‘A Lecca’, associazioni culturale dei Comuni della Valle Impero e a questo scopo ha promosso un Concorso Nazionale Fotografico, in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria ed il patrocinio dell’Unione Italiana Fotoamatori.

Tra le iniziative de ‘A Lecca’ rivolte al sociale è questa una delle più riuscite, come dimostra il livello di partecipazione sempre quantitativamente e qualitativamente elevato .

Anche quest’anno, in cui ricorre la nona edizione del concorso, non ha fatto eccezione, essendo giunte circa 1.500 opere di 174 autori rappresentativi di ogni angolo d’Italia. La giuria presieduta da Pietro Gandolfo, presidente del Circolo Fotografico di Torria, ne ha premiate 97 suddivise in quattro sezioni: Valle Impero, Mondo Donna, Tema Libero Colore, Tema Libero Bianco e Nero. I proventi derivati dalle iscrizioni saranno interamente devoluti al Gaslini.

In presenza della dott.ssa Maria Luisa Garrè, oncologa dell’Istituto Gaslini, la premiazione si svolgerà a Torria in piazza Brigata Liguria, sabato alle 16. Le opere saranno in mostra presso l’oratorio di San Giovanni di Torria sino al 20 luglio.