Sanremo: questa sera il terzo appuntamento della stagione concertistica internazionale 2022 'I Concerti di Villa Nobel'

Terzo appuntamento con la Grande Musica da non perdere questa sera per la Stagione Concertistica Internazionale 2022 - I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale promossa dall'Associazione "Musica a Santa Tecla":

Villa Nobel - ore 18.15

Recital del pianista Kanishka Saha, giovane di assoluto talento vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali che eseguirà un intenso e virtuoso programma "Fra Classicismo e Romanticismo":

Beethoven Sonata op. 81a "Les Adieux"

Chopin Studi op.10 n° 1 - 6- 12

Schumann Sonata op.11

Venerdì 1 luglio, alle ore 19, il quarto appuntamento con

l'Ensemble Phonodrama - Concerto spettacolo

Andrea Nicolini, attore

Gianluca Nicolini, flauto

Fabrizio Giudice, chitarra

"Senza libri, senza chitarra e senza cielo"

Vita e musica nell'esilio di Giuseppe Mazzini

Il Concerto - Spettacolo mette in scena un Mazzini inedito, ancora giovane, pieno di idee e speranze che poi il tempo e i grandi avvenimenti risorgimentali in parte esaudiranno. Poco più che trentenne Giuseppe Mazzini viene mandato in esilio in Svizzera, e da lì comincia un lungo rapporto epistolare con la madre, Maria Drago, che era rimasta a Genova. Mazzini deve parlare di se stesso al femminile, per evitare gli interventi della polizia.

In quegli anni il grande genovese trova conforto nella musica: provetto chitarrista, spesso si ritrova a mandare via le malinconie suonando gli autori a lui più cari, come Legnani o Giuliani. I suoi amici lo sorprendono a volte mentre canticchia accompagnandosi con la chitarra. In Svizzera, a Grenchen, compone anche un brano per canto, mandolino e chitarra, ispirato alla natura che lo circonda, il “Canto della mandriane bernesi” (che viene eseguito nello spettacolo).

Lo spettacolo si muove dunque tra i racconti di vita di Mazzini e le esecuzioni dei brani da lui stesso citati nelle lettere e tra questi tratti di vita affiora l’immagine di un altro grande genovese, Niccolò Paganini, anche lui strettamente legato al mondo chitarristico.

Il tutto è trattato con una grande ironia, che traspare continuamente dalle sue lettere, sia quando è costretto a parlare di sé al femminile, per non essere scoperto, sia quando racconta di incontri strani e imbarazzanti o divertenti.

Oltre al repertorio per chitarra sola e per duo flauto-chitarra, il Concerto-Spettacolo prevede l’esecuzione di alcuni brani popolari risorgimentali che danno un’idea del fervore patriottico di quegli anni con l'intensa e brillante esecuzione dell'Ensemble Phonodrama.

Musiche di: Legnani, Giuliani, Mazzini, Carulli, Paganini, Mascagni. Come sempre i Concerti saranno preceduti da una presentazione storica e musicale a cura di Fabio Marra

Ingresso al Concerto Euro 10

Ingresso gratuito per i minori di anni 18

Ingresso + aperitivo nel parco di Villa Nobel Euro 30

Pacchetto 2 serate Concerto + Aperitivo Euro 50

Villa Nobel - Corso Cavallotti, 116

Prenotazioni: 0184 501017