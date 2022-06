Imperia: palestra di vela al Navale con i ragazzi del Nautico, ora biglietti dei Musei acquistabili anche su VivaTicket

Il Comune di Imperia e il Nautico 'A. Doria' insieme per dare vita al rinnovato Museo Navale. Gli studenti dello storico Istituto imperiese saranno infatti presenti ogni venerdì nella struttura di Calata Anselmi per accogliere famiglie e bambini e far provare loro la palestra della vela.

Si tratta di un simulatore a forma di piccola imbarcazione, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria nel corso dei recenti lavori, che permette ai più piccoli di avere un primo approccio con il mondo nautico.

Si comunica inoltre che i biglietti per accedere al Museo Navale, così come al Planetario, a Villa Grock e a Villa Faravelli, sono da pochi giorni acquistabili anche online tramite il circuito VivaTicket. È possibile anche acquistare biglietti combinati per visitare tutte le strutture a un prezzo ridotto.

"Coniughiamo tradizione e innovazione. Ringrazio il Nautico, gli insegnanti e soprattutto questi splendidi ragazzi - commenta l'assessore Marcella Roggero - per la disponibilità nel contribuire a rendere vivo il nostro rinnovato Museo Navale. Vista la storia della nostra città, riteniamo sia importante rinsaldare lo storico legame che unisce Imperia alla vela, anche coinvolgendo i più piccoli. Inoltre, diamo una possibilità in più ai cittadini e ai turisti di acquistare i biglietti e visitare le nostre splendide strutture museali con VivaTicket. Dopo le difficoltà legate al Covid e gli importanti lavori di riqualificazione effettuati, la Cultura a Imperia è oggi pronta a prendere il largo".