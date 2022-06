San Bartolomeo al Mare: il cordoglio dell'amministrazione comunale per la scomparsa di Claudio Albavera

L'amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare esprime il proprio cordoglio e quello di tutti gli abitanti per la scomparsa di Claudio Albavera, dirigente della Golfo Dianese 1923, molto conosciuto per la sua attività di ex calciatore, di dirigente e anche allenatore dei bambini.

“Condoglianze alla famiglia, in particolare ai figli Silvia, Maurizio e Manuela, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato” dichiarano dall'amministrazione.