Sanremo: Righeira super ospite nella seconda domenica del Bay Club, live show durante l’aperitivo

Domenica scorsa il Bay Club ha rilanciato il format della domenica “That’s Amore”. Una serata piena di musica e buon cibo che ha decretato il successo di questo format del locale matuziano che si ripeterà tutte le settimane. Un ricco apericena a buffet con sontuose isole del gusto ha aperto la serata accompagnato dalla migliore musica anni ‘80 per tornare indietro nel tempo ma stando sempre un passo avanti.

La seconda parte della serata è proseguita con un programma delle più famose hit commerciali del momento. La celebre fiaccolata di apertura è il simbolo di riconoscimento per tutti i cittadini e i turisti abituati a frequentare la provincia. L’evento si è svolto in un clima di spensieratezza, divertimento e stupore, qualità identificative della discoteca sull’acqua che ha donato una scintilla energica alla città dei fiori per quanto riguarda la movida domenicale.

Per rendere omaggio alla seconda settimana, Domenica prossima, il Bay Club ospiterà Johnson Righeira, membro del duo musicale italiano “Righeira”, che ottenne il maggior successo discografico nella prima metà degli anni ‘80 con il singolo “Vamos a la playa”, diventando un tormentone dell'estate di quell'anno e rimanendo popolare nei decenni successivi. Il live show si terrà durante l’aperitivo per il quale sarà possibile prenotare il tavolo e assistere in prima linea allo spettacolo.

La serata proseguirà come ogni domenica con un programma di musica happy e dance fino a tardi anche per un target più ampio.

