Le classi dell'Istituto 'Fermi-Polo-Montale' di Ventimiglia in gita di fine anno a Genova

All’Istituto 'Fermi-Polo-Montale' di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente Scolastica Antonella Costanza, si è tornati a respirare aria di normalità. Il 7 giugno scorso, dopo ben due anni dal primo diffondersi della pandemia da Covid 19, le classi hanno potuto riappropriarsi di una delle tante abitudini a cui nel corso degli ultimi difficili mesi avevano dovuto rinunciare: forse quella più cara allo spirito goliardico studentesco, la gita di istruzione.

Complice il miglioramento dell’emergenza pandemica e l’allentamento delle misure anti-Covid (per lo meno nel luoghi pubblici non scolastici) i docenti della scuola hanno voluto salutare i propri allievi, prima delle vacanze estive, con un regalo che fosse di buon auspicio per il futuro anno scolastico: un’uscita didattica di un’intera giornata, alla scoperta del territorio di Genova, per condividere esperienze e ritrovarsi di nuovo tutti insieme, docenti e allievi, finalmente al di fuori delle mura dell’aula.

A partecipare alla gita, le classi del triennio: in merito a questo punto i docenti organizzatori dell’uscita didattica non hanno proprio avuto alcun dubbio, a dover beneficiare di questa 'boccata di aria frescaì quanto mai necessaria dopo un così lungo periodo di stop, dovevano essere proprio quegli alunni che maggiormente hanno sofferto le conseguenze del Covid sulla didattica, costretti per due anni alla DAD e a relazioni umane condannate alla distanza. Con questo obiettivo dunque, infondere una nuova fiducia per una ripartenza davvero sentita e condivisa, i Docenti Bosio Maurizio e Palmero Michele, coadiuvati dalle Prof. sse De Caro Vincenza, Muratore Anna e Amelio Anastasia, hanno lavorato in sinergia per riuscire ad organizzare in breve tempo e al meglio una trasferta che ha coinvolto davvero molte classi. 3° A e 4° A Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, 3°U e 4°U Indirizzo Turismo, 3°G e 4°G Indirizzo CAT, 3° D e 3° E Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, 3° A e 3° B, 4° A e 4° B Indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing.

Il percorso attraverso Genova si è scandito in due momenti principali: il primo ha visto gli studenti guadagnarsi la splendida veduta panoramica della città e del suo porto dalla Spianata Castelletto, dopo aver scarpinato attraverso Via Balbi, Via Cairoli e aver raggiunto Piazza della Meridiana; il secondo, dopo essere discesi sino a Piazza De Ferrari e aver pranzato, ha visto gli allievi impegnati in un itinerario interattivo messo a punto dagli stessi studenti. La gita ha fornito infatti anche l’occasione per allenare le competenze e condividere le conoscenze specifiche degli studenti dell’indirizzo Turismo, che in gruppo hanno lavorato per la produzione di brevi audio-guide che hanno supportato le classi nella visita del centro storico genovese, in vista di una scoperta davvero didatticamente proficua del nostro territorio.

L’itinerario interattivo, focalizzato su quei luoghi del centro storico della città legati al programma di storia del primo e del secondo anno del triennio, ha previsto dunque la visita di luoghi e monumenti simbolo di Genova come Palazzo Ducale, la casa di Colombo, Porta Soprana, la cattedrale di San Lorenzo, Piazza Banchi e molto altro. Con un occhio alla città ed uno allo smartphone, con cui hanno potuto godere delle descrizioni dei luoghi visitati prodotte dai propri compagni e caricate su apposito canale YouTube dedicato, i ragazzi hanno percorso la via del ritorno sino alla stazione di Genova Piazza Principe per far ritorno a casa, ormai sera. Inutile dire che, anche il momento del viaggio di ritorno, per docenti e alunni, è stata l’occasione per riassaporare, tra stanchezza e chiacchiere, il gusto dello stare insieme 'alla vecchia maniera'.