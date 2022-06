Sanremo: sabato scorso, grande partecipazione per l’iniziativa di gioco e creatività (foto)

Un vero e proprio successo l’iniziativa “Piccoli Sguardi: arte, natura, narrazione. Percorsi 0/6 tra arte, gioco e creatività” realizzata sabato al Forte di Santa Tecla.

Sin dalla mattina, bambini e genitori hanno partecipato alle attività di gioco e a quelle sensoriali allestite nel salone d’ingresso del Forte: percorsi sonori, postazioni di gioco scientifico e memory sono state le occasioni per un incontro ludico tra bimbi di diverse età che frequentano nidi, scuole dell’infanzia cittadine e di comuni vicini. Molta affluenza anche nel pomeriggio, quando grandi e piccini hanno partecipato con entusiasmo agli ateliers e ai laboratori ospitati nelle sale superiori del Forte di Santa Tecla.

«È stato un vero e proprio esercizio di cittadinanza - commenta con soddisfazione l’assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Caterina Pireri - alla scoperta dell’arte, della bellezza e del valore del gioco in un luogo di grande fascino come il Forte di Santa Tecla che, per l’occasione, si è trasformato in spazio esperienziale per i cittadini più giovani. Molti partecipanti hanno auspicato che l’esperienza venga riproposta in più giornate. Il nostro intento è che l’evento possa diventare un appuntamento anche per il futuro. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per rendere possibile questa bellissima iniziativa».

La giornata si è aperta con i saluti dell’assessore Caterina Pireri, del direttore del Forte Santa Tecla architetto Alberto Parodi, della dirigente scolastica Amalia Catena Fresta per l’Istituto Comprensivo Centro Levante, della coordinatrice per la scuola dell’infanzia Emilia Pioppi dell’Istituto Comprensivo Levante. Alla presenza dell’assessore all’ambiente Sara Tonegutti sono poi intervenuti, per un primo momento seminariale, Maria Anna Burgnich (dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria), Marco Dallari (docente pedagogia Università di Bologna ed Isia di Urbino), Mauro Speraggi (pedagogista Artebambini, Bologna) e Maria Grazia Fossati (coordinatrice pedagogica Comune di Sanremo DSS n.2 Sanremese).

Educatrici di nidi d’infanzia comunali ed insegnanti di scuola dell’infanzia hanno concluso un percorso di formazione e collaborazione sull’importanza di sostenere la creatività e il pensiero divergente, nonché il promuovere lo sviluppo di intelligenze multiple, giocando e divertendosi fin da piccoli. Queste alcune delle frasi raccolte alla fine delle attività: “Un percorso divertente alla scoperta di noi e del mondo in un luogo meraviglioso”; “Una sfida che merita”; “Ideale per esprimersi”.

Il Comune ringrazia la scuola di musica Città di Sanremo; l’Orchestra Sinfonica e i musicisti per le esperienze musicali offerte ai bambini; Omar Peruzzi in arte “Pois”, il writer che ha realizzato i due striscioni affissi nel cortile interno del Forte di Santa Tecla; Enzo Rotondaro, maestro di musica Gordon che ha collaborato alla realizzazione dei laboratori durante l'evento.