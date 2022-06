Il progetto ‘Sanremo Outdoor’ è pronto per fare il giro d’Europa: in autunno un workshop con i principali tour operator stranieri

Dopo tanti protocolli, firme, accordi e programmi condivisi con i Comuni da Latte alla val Prino, il progetto ‘Sanremo Outdoor’ è pronto per varcare i confini nazionali e proporsi ai turisti di tutta Europa.



Grazie al lavoro del Comune di Sanremo in qualità di capofila e del consigliere comunale Mario Robaldo, il Consorzio Monte Bignone ha avuto accesso a fondi pubblici per la sistemazione dei sentieri e ha potuto collaborare con le amministrazioni vicine per fare rete nel nome dell’entroterra tanto amato in particolare dai turisti del Centro e Nord Europa. E proprio per promuovere il nostro entroterra su scala internazionale si sta lavorando a un grande evento previsto per il prossimo autunno, a ottobre.

“Organizzeremo a Sanremo un workshop a ottobre con tutti i tour operator d’Europa - dichiara il consigliere Robaldo - una tre giorni per presentare il progetto e condividere le cartine con tutti gli operatori del settore. Si tratta di fare qualche cosa per Sanremo, per il territorio, per tutti al di là della politica. Diamo la possibilità alle persone di scoprire 70 mila ettari di territorio. Ho frequentato il Trentino per anni vedendo la filosofia della rete, del mettersi insieme. Il concetto deve essere questo”.

Intanto ‘Sanremo Outdoor’ si prepara per il 10 luglio quando si svolgerà il 1° Bike Tour Riviera dei Fiori, grande evento tra sport, turismo ed enogastronomia per la promozione del territorio. Poi sarà il momento del lavoro dietro le quinte in vista del workshop di ottobre.