"Buongiorno, il 1 febbraio scorso è stato finalmente tolto, durante il giorno, il semaforo alle gallerie di Trucco, che sarebbe rimasto attivo soltanto dalle 21 alle 6 per i successivi due mesi, quindi fino al 31 marzo. Siamo ormai a fine giugno e il semaforo in notturna è ancora attivo: qualcuno saprebbe spiegare il perché di questo ritardo? Possibile che nessuno dei sindaci dei Comuni coinvolti non chieda le dovute spiegazioni all'ANAS?

Monica".