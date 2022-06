Le Lamborghini invadono Sanremo per la tappa del Bull Days: domani in città atteso l'arrivo delle Ferrari (FOTO)

Passione Lamborghini oggi a Sanremo con Bull Days. Un evento nato nel nord est Italia nel 2017 e diventato punto di riferimento del Lamborghini Club Italia, per tutti i proprietari della supercar di Sant'Agata Bolognese.

Le auto sono arrivate intorno alle 10 e scortate dalla Polizia Municipale, hanno fatto un vero e proprio giro turistico percorrendo Pian di Poma, Foce, via Nino Bixio, corso O. Raimondo, via Fiume, Rondò Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Colombo, via Roma, corso Mombello, porto vecchio, corso Trento Trieste.