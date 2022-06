Imperia: Ineja, il programma della nona giornata di festa

La fiera di “MercantIneja” a cura di Espansione Eventi di Paola Savella rimarrà aperta fino a tarda sera e proseguirà fino al 26 giugno dove troverete una grande varietà di prodotti, dai salotti, all'abbigliamento, alla bigiotteria di qualità, borse e accessori. Inoltre profumatori, incensi, lampade, cosmesi, libri per bambini e tanti altri prodotti. Presente anche quest'anno l'esposizione auto.

Alle 18.00 in Calata G.B. Cuneo, ci si potrà mettere al volante e pilotare una vera Huracan Lamborghini come in una vera situazione di guida grazie alla realtà virtuale creata da un simulatore dedicato al mezzo, primo al mondo.

Alle ore 19.00, presso l’area spettacoli, esibizione di danza classica, hip-hop, jazz, contemporanea a cura di “Movanimart” con lo spettacolo “Oltre…l’orizzonte” ed in via del Cantiere l’Harley Davidson Italian Club sarà presente esponendo i propri bolidi americani.

Le moto Harley rappresentano il fascino dello spirito libero. Ogni esemplare è infatti differente l’una dall'altra identificando il proprietario che l'ha personalizzata a sua immagine. Gli “Harleysti” arriveranno alle 19.00 direttamente sulla Banchina dopo un piccolo Run cittadino per le vie di Imperia diffondendo il famoso sound dei motori Harley.

Gli stand gastronomici a cura di Ineja Food, vi aspettano proponendo i piatti tipici della tradizione, ricordandovi che il piatto speciale della serata sarà lo zemin di pesce (porzioni limitate).

Dalle 21.30 una super serata danzante con l’Orchestra “Sorrisi e Musica” accompagnata dalla fisarmonica solista di Dario Bertone.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo sul sito www.ineja.it