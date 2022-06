A Carpasio nel weekend si corre con i carretti, via alla seconda edizione del Trofeo Valle Argentina

Oggi e domani a Carpasio, si terrà il 2° Trofeo Valle Argentina, una corsa di carretti sul percorso tra Prati Piani e il borgo. Una due giorni all'insegna dello sport e del divertimento. La corsa è valida per il Campionato Italiano di Corsa di Carretti.



Sono moltissimi giovani provenienti non solo dalla provincia di Imperia o dalla Liguria ma anche dalle altre regioni. Più presenti gli Italiani ma non mancano anche gli stranieri soprattutto francesi.



"Due giorni di fuoco per la Pro Loco rinnovata di Montalto Carpasio. Un sincero ringraziamento al Presidente Alberto Brizio a Paolo e a tutti coloro che stanno prestando la loro opera di volontariato" - ha commentato Valerio Verda vicesindaco di Montalto Carpasio.