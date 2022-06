Ventimiglia: degrado in via alle ville, Giacovelli (UIL) "Gli operatori ecologici non hanno responsabilità"

Vincenzo Giacovelli, segretario UIL trasporti, igiene ambientale interviene sullo stato di trascuratezza e degrado segnalato da un lettore di via alle ville a Ventimiglia (LINK).



"Gli operatori ecologici che svuotano i bidoni in presenza di ingombranti hanno solo l'obbligo di comunicarlo in ufficio - cosa che fanno sempre - il ritiro deve essere fatto per ordine dell'azienda e con altri colleghi. Per quanto togliere le carte e altre cose, si può fare in più ma dove sono posizionati i cassonetti ci sono solo cumuli di terra. II problema è in tutta Ventimiglia e nelle frazioni. Spero di incontrare chi ha segnalato questa problematica, giustamente, per spiegargli di persona di chi sono le responsabilità. Infine voglio precisare che gli operatori non hanno responsabilità su come va l'appalto"