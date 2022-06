Ventimiglia: stato di trascuratezza dei bidoni dell'immondizia in via alle Ville, le proteste dei residenti (Foto)

I residenti della zona ci hanno scritto per segnalare il persistente stato di grave trascuratezza e sporcizia delle isole ecologiche presenti in via alle Ville, a Ventimiglia.

Oltre all'accumulo di spazzatura ingombrante è presente anche uno stato generale dei bidoni e del suolo circostante (la spazzatura a terra) che lascia molto a desiderare. Quanto illustrato nelle foto non é degli ultimi giorni ma è una situazione che persiste ormai da più di 15. “Troviamo veramente assurdo – evidenziano i residenti - che nessun operatore della nuova Teknoservice sia mai intervenuto e ancor peggio che nessuno abbia mai controllato (e sanzionato) l'operato. Mi chiedo: ma c'é qualcuno che controlla? Chi e quando lo dovrebbe fare?”