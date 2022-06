Ventimiglia: caduta dell'Amministrazione Scullino, Ballestra "Era tutto già scritto tre anni fa"

“Ieri si è consumato l’ultimo atto di una lite generata da una convivenza impossibile tra l’ex sindaco Scullino e alcuni partiti della sua ex maggioranza. Penso di poter serenamente commentare che non mi stupisco e nemmeno ci vedo nessun elemento di novità”.

Sono le parole di Giovanni Ballestra, ex candidato a Sindaco alle ultime elezioni di Ventimiglia e, per alcuni anni Consigliere comunale. “Credo fosse tutto già scritto il giorno che si sono chiuse le urne tre anni fa – prosegue - decretando la vittoria di questa compagine azzardata politicamente quanto impreparata su quanto e come ci fosse da sistemare in città. Liste e persone che nel 2014 riuscirono a schierarsi contro il centrodestra dando del delinquente a chi scrive allora candidato sindaco, nel 2019 al fianco di Scullino candidamente si proposero per salvare Ventimiglia dalla sinistra inconcludente di Ioculano,eletto grazie al loro consenso. Insomma nulla di nuovo,come previsto alla fine i noi vengono sempre al pettine e le menzogne non pagano”.

“Come cittadino Ventimigliese – termina Ballestra - mi auguro solo che la prossima volta i cittadini pensino bene a quello che fanno quando si troveranno a fare i conti con la loro coscienza, poiché anche loro sono colpevoli di come sta soffrendo la loro città per le cattive amministrazioni”.