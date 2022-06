Taggia: in anteprima la nuova giunta di Mario Conio, "Scelte basate sulla continuità e con un occhio al futuro"

Un bel valzer di cambiamenti maturato dopo le votazioni del 12 giugno. Per quel che riguarda la Giunta si abbassa l'età anagrafica di media ma la grande novità è rappresentata dalle new entry: Laura Cane e Manuel Fichera che vengono 'promossi' da consiglieri comunali ad assessori e poi Festa, per lui un incarico importante, trattandosi anche della sua prima esperienza come amministratore.



La giunta si rinnova lasciando fuori, Negroni, Cava e Pizzolla. Nella scelta potrebbe aver influito il risultato elettorale. Tra le fila di maggioranza in consiglio comunale, avvicendamento anche nel ruolo di capogruppo che passa da Ceresola a Chiara Cerri. Ricordiamo che l'unico ex amministratore del primo mandato a non essere confermato è stato Raffaello Bastiani. Assente invece dalla competizione elettorale Andrea Nigro, entrato come consigliere di Un Comune in Movimento e passato poi alla maggioranza.