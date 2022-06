Sanremo: l’ordine del giorno sui ‘treni del mare’ agita le acque in maggioranza e opposizione, Biancheri convoca i consiglieri Bellini e Moreno (Video)

L’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo ha visto momenti di tensione inaspettati sia tra i banchi della maggioranza che tra quelli dell’opposizione.

La miccia è stato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Andrea Artioli in merito ai ‘treni del mare’ di Regione Piemonte con il quale si chiedeva di rappresentare al presidente della Provincia di Imperia la necessità di valorizzare maggiormente l’estremo Ponente nelle dinamiche dei trasporti pubblici in direzione delle località di vacanza. Il tutto prendendo spunto da una notizia di metà aprile con la quale si annunciava il servizio ferroviario di Regione Piemonte in direzione mare solamente fino a Imperia, tagliando fuori di fatto il resto della provincia fino a Ventimiglia.

La discussione in consiglio ha visto da una parte il battibecco interno alla minoranza con Luca Lombardi (Fdi) che ha chiesto il ritiro dell’ordine del giorno perché non più attuale (i ‘treni del mare’ sono poi effettivamente arrivati sino a Ventimiglia), così come il collega Daniele Ventimiglia (Lega) che ha bollato come “forte” e di non più stretta attualità l’ordine del giorno firmato da Artioli.

Al botta e risposta si è aggiunto anche Mario Robaldo (Pd) con la richiesta di ripristinare i collegamenti con il Piemonte lato Ventimiglia istituendo i vagoni per le biciclette sull’esempio dei treni della neve che portano a Limone.

La discussione in consiglio comunale

Lo scambio di opinioni non del tutto all’acqua di rose interno all’opposizione è proseguito anche nei minuti successivi tanto da spingere il presidente del consiglio Alessandro Il Grande a minacciare la sospensione della seduta, mentre quello tra i banchi della maggioranza si è manifestato con l’uscita dall’aula dei consiglieri Umberto Bellini ed Ethel Moreno al momento della votazione. La scelta non è andata giù al sindaco Alberto Biancheri che ha convocato i due per questa mattina nel proprio ufficio nell’ottica di un chiarimento.



Il rifiuto al voto sembrerebbe una mossa pubblica e palese da parte di due consiglieri comunali a dir poco vicini all’amministrazione provinciale: Umberto Bellini è da sempre dichiaratamente ‘scajoliano’, mentre Ethel Moreno è moglie del nel consigliere provinciale Vittorio Ingenito. Difficile quindi per loro votare un ordine del giorno che, di fatto, suonava come una ammonizione alla nuova amministrazione provinciale guidata da Claudio Scajola.