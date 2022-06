Sanremo: Ethel Moreno spiega la sua uscita dal consiglio per il voto sui ‘treni del mare’ “Siamo autonomi di decidere sugli ordini del giorno”

A poche ore dalla notizia della convocazione da parte del sindaco Alberto Biancheri dopo l’uscita dall’aula al momento del voto in consiglio comunale, il consigliere Ethel Moreno interviene per specificare le ragioni che l’hanno portata alla scelta che tanto ha fatto discutere in maggioranza.

Spiega Ethel Moreno: “In merito all’articolo sulla mia convocazione da parte del Sindaco, Alberto Biancheri, per essere uscita dall’aula consigliare al momento di votare un ordine del giorno presentato dal consigliere di opposizione Artioli, preciso che la mia uscita, contrariamente a quanto sembra emergere dall’articolo, non ha nulla a che vedere con scelte politiche. Ho ritenuto che l’ordine del giorno, anche se modificato sul momento, fosse totalmente superato nelle tempistiche e nei contenuti”.

E poi aggiunge: “Credo che come consiglieri dovremmo concentrarci a risolvere i problemi concreti che investono la nostra città, come quello che è emerso nell’ultimo consiglio comunale sui milioni di euro che l’amministrazione ha dovuto e purtroppo dovrà ancora investire per cercare di risolvere il problema delle fognature. Come più volte ha sottolineato il sindaco, Alberto Biancheri, i consiglieri sono autonomi di decidere sulle votazioni degli ordini del giorno dal momento che siamo un grande gruppo civico chiamato ad amministrare la città in cui deve esserci la possibilità per tutti di esprimere le proprie idee”.